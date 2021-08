Rientro a scuola, i primi studenti a tornare a Bolzano, ultimi in Calabria e Puglia. Le date regione per regione (Di martedì 3 agosto 2021) Il nuovo calendario, predisposto dalle singole Regioni e dalle Province autonome per l'anno scolastico 2021/2022, indica che già il 6 settembre suonerà la prima campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, che arriveranno alla fine del percorso il 16 giugno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 3 agosto 2021) Il nuovo calendario, predisposto dalle singole Regioni e dalle Province autonome per l'anno scolastico 2021/2022, indica che già il 6 settembre suonerà la prima campanella per glidella provincia autonoma di, che arriveranno alla fine del percorso il 16 giugno. L'articolo .

Advertising

alexbarbera : Non ho capito una cosa: i sindacati della scuola che tuonano perché “mancano ancora certezze sul rientro in classe… - orizzontescuola : Rientro a scuola, i primi studenti a tornare a Bolzano, ultimi in Calabria e Puglia. Le date regione per regione - sav_e_1410 : RT @der_uno: Scusate. Sbaglio, o un anno fa i 'giornalari' venduti ai loro padroni tenevano d'assedio l'allora ministro Azzolina per il pia… - CarloBianconi7 : RT @der_uno: Scusate. Sbaglio, o un anno fa i 'giornalari' venduti ai loro padroni tenevano d'assedio l'allora ministro Azzolina per il pia… - lastampasalute : Covid, cosa serve per il rientro a scuola. L'epidemiologo: 'In presenza solo se vaccinati' -