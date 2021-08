Olimpiadi: Brasile in finale, battuto il Messico ai calci di rigore (Di martedì 3 agosto 2021) È il Brasile la prima squadra finalista del torneo di calcio alle Olimpiadi di Tokyo. La selezione verdeoro, dopo oltre 120 minuti di battaglia terminati sullo 0-0, l’ha spuntata sul Messico ai calci di rigore. Decisiva la segnatura dal dischetto di Reiner, centrocampista classe 2002 del Borussia Dortmund. Fatali per i centro-americani gli errori di Aguirre e Vasquez. Foto: Twitter Brasile L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 3 agosto 2021) È illa prima squadra finalista del torneo dio alledi Tokyo. La selezione verdeoro, dopo oltre 120 minuti di battaglia terminati sullo 0-0, l’ha spuntata sulaidi. Decisiva la segnatura dal dischetto di Reiner, centrocampista classe 2002 del Borussia Dortmund. Fatali per i centro-americani gli errori di Aguirre e Vasquez. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Gazzetta_it : #Calcio olimpico, il #Brasile batte il #Messico ai rigori e va in finale @Tokyo2020 - Superalimentos : RT @Gazzetta_it: #Calcio olimpico, il #Brasile batte il #Messico ai rigori e va in finale @Tokyo2020 - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Calcio olimpico, il #Brasile batte il #Messico ai rigori e va in finale @Tokyo2020 - SEMPREFMILAN : RT @Gazzetta_it: #Calcio olimpico, il #Brasile batte il #Messico ai rigori e va in finale @Tokyo2020 - zazoomblog : Calcio Olimpiadi Tokyo: il Brasile batte ai rigori il Messico e vola in finale - #Calcio #Olimpiadi #Tokyo:… -