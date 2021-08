Obbligo vaccinale insegnanti | Anief | impraticabile e inutile con classi affollate

(Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Quei report che dividono il Paese. Secondo Agenos, come riporta il Corriere della Sera, il personale docente non vaccinato in Sicilia sarebbe il 57%. Ma per l’assessore Lagalla si supera l’80%. Per Marcello Pacifico, presidente nazionale, comunque, “l‘sarebbeoltre chea fronte di studenti non vaccinati e di”. Inoltre, il sindacato ritiene che sarebbe “sospendere il personale docente come il personale sanitario renitente, perché potrebbe sempre chiedere di svolgere ...

lucianonobili : “La ripartenza in sicurezza della #scuola è la nostra scommessa fondamentale. Non c’è bisogno dei test invalsi per… - Tg3web : Obbligo vaccinale e Green Pass sul posto di lavoro: da Cgil, Cisl e Uil nessuna preclusione ma un invito alla caute… - matteosalvinimi : Nell'incontro con il presidente Draghi di questa mattina ho ribadito l'importanza del ritorno a scuola senza discri… - kpawel81 : RT @RadioSavana: Vicenza, grande manifestazione degli operatori sanitari contro l'obbligo del passaporto sanitario, obbligo vaccinale e sos… - Foy84 : RT @stregaira: @sandraamurri1 La patente è una abilitazione alla guida. Il GP è una sottrazione di libertà individuali a cittadini sani che… -

I docenti, puntualizza il pediatra, " come operatori pubblici devono sottoporsi all', come avvenuto per i medici e gli operatori sanitari, altrimenti è giusta la proposta di ...Green pass per il rientro a scuola in sicurezza?vaccino personale scolastico e in Dad chi non si vaccina? Si fanno insistenti queste ipotesi ...di COVID - 19' conferma la libertàE a ...L'annuncio del presidente della Camera Roberto Fico: "Dal 6 agosto la certificazione sarà obbligatoria per accedere a eventi, conferenze stampa, concorsi, alla Biblioteca Iotti e all'Archivio" ...