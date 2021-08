Molestie sessuali, il governatore di New York Andrew Cuomo sotto accusa. La procuratrice: «Trovate prove degli abusi» (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo oltre cinque mesi di indagini, il governatore di New York Andrew Cuomo è formalmente accusato di Molestie sessuali per aver abusato di diverse donne, tra cui un’attuale dipendente e altre ex impiegate dello staff dello Stato di New York, violando leggi statali e federali. Cuomo, inoltre, si sarebbe vendicato di un dipendente che, in passato, ha tentato di denunciare gli abusi del governatore. Nel corso di una conferenza stampa, la procuratrice generale dello stato di New ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo oltre cinque mesi di indagini, ildi Newè formalmenteto diper aver abusato di diverse donne, tra cui un’attuale dipendente e altre ex impiegate dello staff dello Stato di New, violando leggi statali e federali., inoltre, si sarebbe vendicato di un dipendente che, in passato, ha tentato di denunciare glidel. Nel corso di una conferenza stampa, lagenerale dello stato di New ...

