Meghan Markle a 40 anni | cosa sarà del suo futuro? L’ipotesi “discesa in campo”

In vista del traguardo dei 40 anni di Meghan Markle, c'è chi parla di una festa in pompa magna (strategica per un eventuale scesa in campo?) e chi, invece, di un party ristretto. I piani della duchessa la porteranno nella Casa Bianca? Festa in pompa magna sì, festa in pompa magna no: sono tantissimi i rumors che circolano attorno al compleanno di Meghan Markle, che domani 4 agosto compirà i suoi primi 40 anni. Una tappa importante per tutti, figurarsi per la moglie del principe Harry che ha fatto tremare dalle fondamenta la casa reale.

