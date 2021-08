MacBook M1, il display si rompe senza apparente motivo (Di martedì 3 agosto 2021) Un numero crescente di proprietari di MacBook M1, Air e Pro, afferma che il display retina del proprio laptop si è rotto durante il normale utilizzo. Nuovi guai in vista per Apple, sempre che ammetta che esista un problema, ma dal numero di segnalazioni sembra proprio che ce ne sia uno per i portatili della mela morsicata. Infatti, si possono trovare le segnalazioni sul forum di supporto Apple, su Reddit e sui siti Web incentrati su Apple come 9to5mac, che ha anche segnalato il problema. MacBook Pro non si ricarica? Apple sostituisce la batteria Problemi con gli schermi del MacBook M1 9to5mac riporta che in alcuni casi ... Leggi su pantareinews (Di martedì 3 agosto 2021) Un numero crescente di proprietari diM1, Air e Pro, afferma che ilretina del proprio laptop si è rotto durante il normale utilizzo. Nuovi guai in vista per Apple, sempre che ammetta che esista un problema, ma dal numero di segnalazioni sembra proprio che ce ne sia uno per i portatili della mela morsicata. Infatti, si possono trovare le segnalazioni sul forum di supporto Apple, su Reddit e sui siti Web incentrati su Apple come 9to5mac, che ha anche segnalato il problema.Pro non si ricarica? Apple sostituisce la batteria Problemi con gli schermi delM1 9to5mac riporta che in alcuni casi ...

Advertising

giannifioreGF : #MacBook M1, il display si rompe senza apparente motivo: - SeasonsGala : Apple 13in MacBook Pro, Retina Display, 2.3GHz Intel Core i5 Dual Core, 8GB RAM,...?? - Andrew_Mattock : @charlespattson LG Ultrafine 5K monitor ??. Looks identical to a macbook display - Laleaiello : Questa cosa dei display crepati di MacBook m1 non la comprendo… qualcuno mi illumini. Com’è possibile che dei displ… - Laleaiello : @giolongoo ciao gio, che ne pensi di questi MacBook m1 che hanno un problema con le crepe sul display? -