Advertising

DPCgov : 130 operatori e 53 mezzi mobilitati dal DPC stanno confluendo in #Sicilia per supportare la risposta all'emergenza… - MediasetTgcom24 : Covid, 150 sanitari no-vax sospesi dal lavoro nel Bresciano #vaccini - VCountry3 : RT @barbarab1974: INTEGRA DELITTO DI ESERCIZIO ABUSIVO DI PROFESSIONE (MEDICA) - Penny73070896 : RT @barbarab1974: INTEGRA DELITTO DI ESERCIZIO ABUSIVO DI PROFESSIONE (MEDICA) - giannettimarco : RT @qn_giorno: Lombardia, dal 23 agosto due tamponi rapidi gratis al mese per i bimbi da 6 a 13 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia dal

E' in corso da stamani, nel Municipio 4, un'operazione per lo sgombero e la messa in sicurezza della ex scuola di via Zama, come annunciatoComune nelle scorse settimane. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato, oltre a Vigili del Fuoco e Croce Rossa. Gli agenti hanno trovato sul posto 16 ...Va in questa direzione la delibera approvata dalla Giunta su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare di Regione, Letizia Moratti. Il provvedimento, infatti, estende l'offerta ...Milano, 03 ago) Collaborazione tra amministrazioni pubbliche a vari livelli, modalità di attuazione dei prelievi, rendicontazione dell’attività svolte da ogni soggetto e soprattutto un fondo regionale ...A un anno dall’avvio dell’operatività, l’accesso diretto al Fondo di Garanzia di Mediocredito Centrale ha concesso finanziamenti alle imprese agricole ...