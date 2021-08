“Jacobs dopato”: la dura risposta di Malagò a inglesi e americani (Di martedì 3 agosto 2021) Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha risposto a tono alle insinuazioni di alcuni giornalisti americani e inglesi riguardo alla vittoria di Marcell Jacobs della medaglia d’oro nei 100 metri. Dalle colonne del Washington Post e da Matt Lawton, ex giornalista del Daily Mail, sono arrivati i sospetti per la crescita così veloce di Jacobs Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 3 agosto 2021) Il presidente del Coni Giovanniha risposto a tono alle insinuazioni di alcuni giornalistiriguardo alla vittoria di Marcelldella medaglia d’oro nei 100 metri. Dalle colonne del Washington Post e da Matt Lawton, ex giornalista del Daily Mail, sono arrivati i sospetti per la crescita così veloce diQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

