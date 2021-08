Inter, Lukaku muove il mercato | Domino di attaccanti: addio Vlahovic (Di martedì 3 agosto 2021) La cessione di Romelu Lukaku al Chelsea potrebbe dare il via a un Domino di attaccanti con l’Inter che piomberebbe su Vlahovic Nel mese di agosto potrebbe entrare nel vivo… L'articolo Inter, Lukaku muove il mercato Domino di attaccanti: addio Vlahovic è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 3 agosto 2021) La cessione di Romelual Chelsea potrebbe dare il via a undicon l’che piomberebbe suNel mese di agosto potrebbe entrare nel vivo… L'articoloildiè stato pubblicato originariamente sul sito calcionews.com.

DiMarzio : #Calciomercato | L'@Inter respinge una maxi offerta del @ChelseaFC per #Lukaku. La volontà del giocatore sarà decis… - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter, il #Chelsea, #Lukaku: gli aggiornamenti - repubblica : Inter, nuovo affondo Chelsea: e ora Lukaku vacilla - Swaffle_7 : @J__kcaj 'Con i soldi di Lukaku una società seria prenderebbe Vlahovic e Milinkovic' qualcuno non ha capito come st… - ParisioGiovanni : #Lukaku il 2 giugno è stato molto chiaro. Per me non c’è da aggiungere altro, l’#Inter ha ribadito che non è in ven… -