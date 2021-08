Incidenti lavoro:idraulico morto folgorato nell'Alessandrino (Di martedì 3 agosto 2021) Un idraulico di 63 anni è morto folgorato in una abitazione di Castelletto Merli, nell'Alessandrino. Secondo una prima ricostruzione, lavorava in una abitazione per una perdita d'acqua quando avrebbe ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 3 agosto 2021) Undi 63 anni èin una abitazione di Castelletto Merli,. Secondo una prima ricostruzione, lavorava in una abitazione per una perdita d'acqua quando avrebbe ...

