Incendi, l'Italia brucia: tutti i numeri del disastro. "Sei roghi su dieci sono dolosi" (Di martedì 3 agosto 2021) Dodici Incendi boschivi al giorno, 1.260 dall'inizio dell'anno. sono i numeri dei vigili del fuoco in questa estate torrida, aggiornati al 1° agosto. Le avvisaglie si erano già avute a maggio. Quando ... Leggi su quotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Dodiciboschivi al giorno, 1.260 dall'inizio dell'anno.dei vigili del fuoco in questa estate torrida, aggiornati al 1° agosto. Le avvisaglie si erano già avute a maggio. Quando ...

Advertising

enpaonlus : Gli #incendi stanno distruggendo boschi e uccidendo animali. Volontari ENPA impegnati in tutta Italia per salvare v… - enpaonlus : ??Incendi in #Sicilia, a #Pescara, #Campobasso, in #Sardegna. I volontari Enpa impegnati su tutti i fronti. Chiediam… - emergenzavvf : Un’altra giornata di fuoco: 1.508 #incendi affrontati oggi in #Italia, 336 ancora in corso, 5.159 #vigilidelfuoco a… - ETuitta : #Draghi #Pnrr #Green #Governodeimigliori #Governodeipeggiori #ambiente #incendi #Italia Che il Governo faccia una… - Paola52702981 : RT @enpaonlus: ??Incendi in #Sicilia, a #Pescara, #Campobasso, in #Sardegna. I volontari Enpa impegnati su tutti i fronti. Chiediamo allo St… -