Il Semestre bianco di Mattarela. (Di martedì 3 agosto 2021) Oggi 3 agosto scattano gli ultimi sei mesi del mandato del presidente della Repubblica: come prevede l'articolo 88 della Costituzione Sergio Mattarella non potrà più sciogliere le Camere e indire nuove elezioni. La finestra del Semestre bianco fu introdotta durante i lavori dell'Assemblea Costituente con l'obiettivo di evitare che il Capo dello Stato usasse il

Agenzia_Ansa : Scatta domani il semestre bianco, gli ultimi sei mesi del presidente della Repubblica. Mattarella non può scioglier… - Linkiesta : Il momento magico italiano fa sperare che Mattarella si conceda un secondo mandato Il Capo dello Stato sembra infl… - ilriformista : L'articolo 88 della Costituzione e gli ultimi 6 mesi del settennato. Il Capo dello Stato non può sciogliere le Came… - doomboy : Comunque, è iniziato semestre bianco: Salvini si può ubriacare tranquillo al Papeete. - EureosCriss : RT @barbarab1974: Mattarella e il semestre bianco. Tranquilli, Non si notano le differenze rispetto a prima -