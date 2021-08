Il dramma di Kathy Griffin | ' Per un cancro mi asporteranno mezzo polmone'

(Di martedì 3 agosto 2021) Ha spesso fatto parlare di sé per le sue battute caustiche e la sua comicità molto poco politically correct. Questa volta peròè salita all'onore delle cronache per gravi problemi di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : dramma Kathy

TGCOM

- - > Leggi AncheGriffin si rasa i capelli, solidarietà alla sorella malata di cancro La Griffin, che ha 60 anni e che l'anno scorso ha contratto il Covid in maniera piuttosto pesante, ha ...Cresciuto in Louisiana, si prende cura della figliastra e ha un figlio conin arrivo. Quando ... Ildell'immigrazione, un fil - rouge con il film 'Minari' Secondo Justin Chon, questo è un ...L'attrice ha reso pubblica con un intervento su Twitter la sua malattia, per cui dovrà sottoporsi a un'operazione chirurgica ...Kathy Griffin dovrà rimuovere metà del suo polmone sinistro, per via di un tumore al primo stadio: l'annuncio ai suoi follower di Instagram ...