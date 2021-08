Giustizia | ok della Camera alla riforma

Advertising

marcotravaglio : IL PORTAFORTUNA “Anche Matteo Renzi ha firmato i referendum sulla giustizia!” (social ufficiali della Lega, 21.7).… - amendolaenzo : Una bomba di matrice neofascista, il più grave atto terrorista della Repubblica. Oggi come allora, Bologna e l'Ital… - Linkiesta : È la riforma di Bonafede non della ministra Cartabia, dice Conte - matteoc1951 : RT @serebellardinel: Abbiamo alzato le barricate contro #Cartabia? SI'! Siamo stati gli unici?Orgogliosamente sì! È nel nostro dna essere i… - martinoloiacono : RT @barbarajerkov: comunque dà da pensare: oggi che c'è stato il primo sì di un ramo del parlamento alla tanto attesa riforma della giustiz… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia della

...99/mese per 12 mesi Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Riforma, ragionevole ...Il testo ora passa al Senato L'AulaCamera ha approvato la riformaCartabia con 396 voti favorevoli, 57 contrari e 3 astenuti. Il testo ora passa al Senato.Va chiarito che l'Europa ci ha chiesto la riforma della giustizia ma noi eravamo già pronti, perchè la riforma del processo civile, del processo penale e del Csm erano già approvate in Cdm e già ...AGI/Vista - La Camera ha approvato con 396 voti favorevoli, 57 contrari e 3 astenuti il ddl delega di riforma del processo penale. Il testo passa all'esame del Senato. / WebTv Camera Fonte: Agenzia ...