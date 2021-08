Gigi D’Alessio diventerà papà per la quinta volta, la compagna è incinta: la prima foto col pancione (Di martedì 3 agosto 2021) Una lieta notizia per il cantante napoletano Gigi D’Alessio. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l’uomo diventerà padre in autunno! Il cantante, dopo la fine della sua storia con Anna Tatangelo, aveva ritrovato la serenità accanto a Denise Esposito, di 26 anni più giovane. Si tratta del quinto figlio per D’Alessio dopo i tre avuti dalla prima moglie e uno dalla Tatangelo. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 3 agosto 2021) Una lieta notizia per il cantante napoletano. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l’uomopadre in autunno! Il cantante, dopo la fine della sua storia con Anna Tatangelo, aveva ritrovato la serenità accanto a Denise Esposito, di 26 anni più giovane. Si tratta del quinto figlio perdopo i tre avuti dallamoglie e uno dalla Tatangelo. L'articolo proviene da Isa e Chia.

