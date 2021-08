Fabbrica di chip in Italia? Giorgetti punta su Torino (e Stellantis) (Di martedì 3 agosto 2021) Il Mise punta su Torino per lo stabilimento di assemblaggio dei semiconduttori che il colosso americano Intel vorrebbe aprire in Europa. È quanto è emerso dopo il colloquio tra il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e la sindaca di Torino Chiara Appendino che pochi giorni fa aveva affidato alla Stampa alcune considerazioni preoccupate sul futuro industriale della città anche alla luce della transizione ecologica (ma non soltanto). UN COLLOQUIO POSITIVO Presenti all’incontro in videoconferenza anche il viceministro Gilberto Pichetto, già vicepresidente ... Leggi su formiche (Di martedì 3 agosto 2021) Il Misesuper lo stabilimento di assemblaggio dei semiconduttori che il colosso americano Intel vorrebbe aprire in Europa. È quanto è emerso dopo il colloquio tra il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e la sindaca diChiara Appendino che pochi giorni fa aveva affidato alla Stampa alcune considerazioni preoccupate sul futuro industriale della città anche alla luce della transizione ecologica (ma non soltanto). UN COLLOQUIO POSITIVO Presenti all’incontro in videoconferenza anche il viceministro Gilberto Pichetto, già vicepresidente ...

