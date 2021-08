Era Don Anselmo ne Il Segreto: nella soap era così, vedere l’attore adesso vi lascerà di stucco (Di martedì 3 agosto 2021) E’ stato Don Anselmo ne Il Segreto: l’attore nella soap era così, ma com’è adesso? Resterete di stucco! Il Segreto è una soap opera spagnola che ha avuto un successo incredibile, non solo in Spagna. I telespettatori si sono lasciati prendere dalle vicende che hanno fatto da sfondo alla trama. La telenovela è andata in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 3 agosto 2021) E’ stato Donne Ilera, ma com’è? Resterete di! Ilè unaopera spagnola che ha avuto un successo incredibile, non solo in Spagna. I telespettatori si sono lasciati prendere dalle vicende che hanno fatto da sfondo alla trama. La telenovela è andata in L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

LucaEffeTW : @nonleggerlo @marifcinter @fede_spi Wil, totale fiducia in Don Beppe, ma il problema è il megadirettore galattico l… - operatwitt : @borraccinomarco @davidallegranti @fuoridallabolla Infatti io seguivo FdB e mi sembrava molto bello, anche se negli… - allodj : @mesmeri Perfetto: una cosa avevano insegnato i blog, ed era “don’t feed the troll” (specie dopo mezzanotte) ma abb… - Gaeqdsp : @Dio Perché era in compagnia del prete che ci sapeva fare con le donne...Don Naiolo (chiedo umilmente scusa ??) - day6svnt : vedere ten così con i capelli corti mi catapulta alla baby don't stop era E in questo momento mi voglio strappare i… -