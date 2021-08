Elettra Lamborghini incinta? Fan entusiasti dall' annuncio | ' Ciao da noi 3' Ma non è quel che sembra

(Di martedì 3 agosto 2021)? Un post ha sollevato qualche sospetto ed entusiasmato i fan . La cantante, nota per la sua ironia, e sposata da pochi mesi, ha pubblicato una foto in bikini giallo stuzzicando i followers con ...

Advertising

GiuliaCortese1 : RT @BlasiCapitano: Ma Elettra Lamborghini che fa il selfie a Mykonos e scrive 'ciao da noi tre' è incinta di due gemelli o le sue poppe han… - peppesava : RT @Ragusanews: Elettra Lamborghini: la sua foto infiamma i social: “Saluti da noi tre” - Ragusanews : Elettra Lamborghini: la sua foto infiamma i social: “Saluti da noi tre” - drewbebecito : RT @tunevalilapenaa: la mia vita:?? elettra lamborghini:????? - U_fra : RT @BeautyBlondie2: La canzone #pistolero di Elettra Lamborghini é veramente imbarazzante..' ..e dimmi una bugia,per farmi solo tua ' ...… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

Leggi anche >incinta? Il post ambiguo 'È ironica, parla dei suoi seni', chiarisce un follower., infatti, è a Mikonos, indossa un costume giallo che fa fatica a contenere ...Protagonisti della quarta puntata sono:, The Kolors, Ernia, Alice Merton, Topic, Rkomi, Guadiano, Aiello, Icon 808, Giacomo Urtis, Didi e Nicola Siciliano, i Boomdabash con Baby K,...Elettra Lamborghini incinta? Un post ha sollevato qualche sospetto ed entusiasmato i fan. La cantante, nota per la sua ironia, e sposata da pochi mesi, ha pubblicato una foto in bikini ...Elettra Lamborghini è realmente incinta? A scatenare i nuovi rumor ci ha pensato la stessa popstar, con un post pubblicato su Instagram.