Elettra Lamborghini in vacanza a Mykonos | il costume intero le mette in evidenza

Advertising

_Facezia_ : ??L'ho letto cantando sulle note di 'Pistolero' di Elettra Lamborghini... sono grave? ???? - majkaiso22 : @steferrari85 @Chia895 @romeoagresti @GoalItalia Quanto è bello mostrare sicurezza e fiducia ad agosto. Poi però in… - RVallesina : Elettra Lamborghini - Fanfare (feat. Guè Pequeno) - Gemmygems2 : @ElettraLambo Stasera a #battitilive2021 elettra lamborghini che canterà la mia amata canzone pistolero. Insomma so… - vicioman : Elettra Lamborghini - Pistolero In ascolto adesso #nowplaying #radiopaesedelvento -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

... la scaletta della quarta putanta di Battiti Live 2021 Gli altri artisti della quarta puntata di Battiti Live 2021 sono:; i The Kolors ; Ernia , Rkomi; Gaudiano che si esibirà ...Seguono Carl Brave e Noemi con " Makumba " e Riton con " Friday ", ma tutto può ancora cambiare proprio grazie ai tuoi voti! " Pistolero " di, " Un Bacio all'Improvviso " di Rocco ...Sempre esplosiva Elettra Lamborghini che durante la sua vacanza a Mykonos si mette in posa e pubblica un post da infarto col costume intero ...Stasera in tv, martedì 3 agosto 2021 , torna l'appuntamento con Battiti Live , lo show musicale arrivato alla quarta puntata in ...