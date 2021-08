Cuomo si difende, mai toccato nessuno impropriamente (Di martedì 3 agosto 2021) "Non ho mai toccato nessuno in maniera non appropriata": così Andrew Cuomo, visibilmente scosso e quasi in lacrime, in diretta tv si è difeso dalle pesantissime accuse di molestie mosse dalla ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 3 agosto 2021) "Non ho maiin maniera non appropriata": così Andrew, visibilmente scosso e quasi in lacrime, in diretta tv si è difeso dalle pesantissime accuse di molestie mosse dalla ...

Advertising

LaVocediNewYork : Andrew #Cuomo messo in croce dall’Attorney General di New York Letitia James: molestatore! La ministra della giusti… - fisco24_info : Usa, la procuratrice di New York accusa il governatore Cuomo di molestie sessuali: Il 63enne esponente democratico… - iconanews : Cuomo si difende, mai toccato nessuno impropriamente - giornaleradiofm : Approfondimenti: Cuomo si difende, mai toccato nessuno impropriamente: (ANSA) - WASHINGTON, 03 AGO - 'Non ho mai to… - 7m70 : #Cuomo si difende dalle accuse di molestie sessuali replicando che 'non ha mai toccato una donna in modo inappropri… -