Carabinieri forestali, la Corte dei Conti approva la riforma renziana, ha comportato un risparmio per lo Stato (Di martedì 3 agosto 2021) Nonostante proteste infuocate e di decine di migliaia di ricorsi dei forestali militarizzati, che sono giunti fino alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, la riforma renziana ha retto, e adesso è stata lodata anche dalla Corte dei Conti L'articolo proviene da Firenze Post.

