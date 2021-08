Banche: FABI, siglato accordo su fondo previdenza UBI in Intesa Sanpaolo (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Sottoscritto l’accordo per far confluire i fondi pensione del gruppo UBI nel fondo pensione di Intesa Sanpaolo. L’accordo, firmato oggi dalla FABI e dalle altre organizzazioni sindacali con l’azienda, rientra nell’ambito del percorso di integrazione del gruppo UBI in Intesa Sanpaolo. L’integrazione, che scatterà dal 1 gennaio 2022, interessa circa 20.000 iscritti, ex lavoratori di Ubi passati definitivamente in Intesa lo scorso 14 aprile. Il fondo Intesa Sanpaolo era già il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Sottoscritto l’per far confluire i fondi pensione del gruppo UBI nelpensione di. L’, firmato oggi dallae dalle altre organizzazioni sindacali con l’azienda, rientra nell’ambito del percorso di integrazione del gruppo UBI in. L’integrazione, che scatterà dal 1 gennaio 2022, interessa circa 20.000 iscritti, ex lavoratori di Ubi passati definitivamente inlo scorso 14 aprile. Ilera già il ...

Advertising

DividendProfit : Banche: FABI, siglato accordo su fondo previdenza UBI in Intesa Sanpaolo - IlModeratoreWeb : Banche: Fabi, siglato accordo su fondo previdenza Ubi in Intesa Sanpaolo - - FABI_News : Oggi su #Fabi tg???? ??La Fabi sulla stampa: focus su #Mps, Unicredit, Carige, salvataggi banche e dividendi ??Sindac… - FABI_News : «L’ITALIA HA SPESO POCO PER SALVARE LE BANCHE» Il caso #Mps-#Unicredit. Le dichiarazioni del segretario generale de… - AngeloBreglia : RT @scarlots: #Mps-#Unicredit: quando #Salvini auspica 3° polo di 'banche emiliane, liguri o pugliesi' intende quel progetto tra #Carige, M… -