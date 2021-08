Alessia Marcuzzi: “Io via da Mediaset? Urgenza di libertà: mi sono chiesta…” (Di martedì 3 agosto 2021) Le parole della conduttrice: "Mi sono detta: 'Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?'" Leggi su golssip (Di martedì 3 agosto 2021) Le parole della conduttrice: "Midetta: ', sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?'"

Advertising

Adnkronos : Alessia #Marcuzzi spiega la sua scelta: 'Via da #Mediaset per urgenza di libertà'. - BITCHYFit : Alessia Marcuzzi: “Il vero motivo per cui ho lasciato Mediaset” - a70199617 : RT @Adnkronos: Alessia #Marcuzzi spiega la sua scelta: 'Via da #Mediaset per urgenza di libertà'. - UNDMofficial : New post: Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: “Avevo urgenza di libertà” - carlo_conforti : RT @Adnkronos: Alessia #Marcuzzi spiega la sua scelta: 'Via da #Mediaset per urgenza di libertà'. -