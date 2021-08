Addio ai servizi Google per le versioni Android più datate

Leggi su pantareinews

(Di martedì 3 agosto 2021) Se hai ancora uno smartphone con2.3.7 o precedente dovrai direaidia partire dal 27 settembre. È improbabile che ci siano ancora molti smartphone funzionanti in giro con una build rilasciata per la prima volta nel dicembre del 2010 e quei pochi che ancora sopravvivono non potrai più accedere al tuo account. Dopo 11 anni dio è comprensibile chenon supporti più2.3.7, la prima versione su cui è stato aggiunto il supporto per la Near Field Communication (NFC) utilizzata per i pagamenti mobili. La ...