Acquario, Gemelli e Bilancia: perché non li sopportiamo e perché rivalutarli (Di martedì 3 agosto 2021) Allacciate le cinture perche? con Acquario, Gemelli e Bilancia, ovvero i segni d’aria, si decolla all’improvviso e non mancano turbolenze: trottole impazzite, temono la staticita? e bramano costantemente nuove idee, spunti, realta? differenti di cui arricchirsi ogni giorno. Se fanno la stessa cosa due volte di fila vanno in tilt, si ribellano a regole e convenzioni. Chiacchierano a macchinetta e svolazzano da un luogo all’altro, in mille contesti sociali senza paura. Sono anche disorganizzati, umorali, e Cerchiamo di riscoprirne difetti e pregi e magari, anche nei casi disperati, provare a rivalutarli! Leggi su vanityfair (Di martedì 3 agosto 2021) Allacciate le cinture perche? con Acquario, Gemelli e Bilancia, ovvero i segni d’aria, si decolla all’improvviso e non mancano turbolenze: trottole impazzite, temono la staticita? e bramano costantemente nuove idee, spunti, realta? differenti di cui arricchirsi ogni giorno. Se fanno la stessa cosa due volte di fila vanno in tilt, si ribellano a regole e convenzioni. Chiacchierano a macchinetta e svolazzano da un luogo all’altro, in mille contesti sociali senza paura. Sono anche disorganizzati, umorali, e Cerchiamo di riscoprirne difetti e pregi e magari, anche nei casi disperati, provare a rivalutarli!

Advertising

infoitcultura : Oroscopo di domani, 4 agosto 2021: emozioni e sorprese per i Gemelli, l'entusiasmo dell'Acquario - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox oggi 3 agosto 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario - CouchPotato7 : Ora vi dico cosa penso io se ci vado d'accordo o no..allora generalmente: Capricorno: SI Acquario: più SI che NO Pe… - endlxssy : @FL3VRLIX io sono virgo ascendente acquario luna in gemelli !! we soulmates - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 agosto 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: le previsioni -