Yogurt ritirati dal mercato | fate attenzione | sono pericolosi

(Di lunedì 2 agosto 2021) L’azienda Carrefour ha proceduto a richiamare un particolare tipo di. Questo conterrebbe all’interno di un ingrediente l’ossido di etilene.(AdobeStock)Si ritorna a parlare di alimenti che potrebbero causare grossi danni ai consumatore. In questo caso si parla dia marchio Carrefour. La stessa azienda ha richiamato questi prodotti in via cautelativa. Glirichiamati, come specificato da Il Fatto Alimentare,quelli prodotti dall’azienda latte Montagna Alto Adige Soc. Agr. Coop., nello stabilmente di Bolzano con marchio di identificazione IT 41 7 CE. Questi ...

Sono ormai centinaia in tutta Europa gli alimentidagli scaffali contenenti il pericoloso ... L'allerta ricade su, gelati, salse, condimenti, creme e prodotti a base vegetale, come carne ...Sono ormai centinaia in tutta Europa gli alimentidagli scaffali contenenti il pericoloso ... L'allerta ricade su, gelati, salse, condimenti, creme e prodotti a base vegetale, come carne ...Carrefour ha richiamato in via cautelativa alcuni lotti di yogurt al pistacchio a marchio Carrefour Classic e Carrefour Sensation per la “presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di sem ...Stavolta, prosegue la nota, “il richiamo ha coinvolto anche uno YOGURT con le caratteristiche indicate per presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube):. • YOGURT MAGRO ...