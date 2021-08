Velostazione | pronta la struttura | ora gli impianti E arrivano altre 120 rastrelliere

(Di lunedì 2 agosto 2021) Piazzale Marconi, laesterna della nuovaè ormai praticamente completata: ora si dovranno realizzare glie le strutture per la posa e il ritiro delle biciclette. L’assessore alla Mobililità Zenoni: «Ad agosto in arrivosul piazzale per 120 biciclette».

webecodibergamo : Il cantiere in piazzale Marconi -

Ultime Notizie dalla rete : Velostazione pronta

malpensa24.it

Valentina Sganga èa fare un passo indietro - così come il collega Andrea Russi - come candidata sindaca del M5S ... all'inaugurazione delladi Porta Nuova, interrogata sull' ipotesi ...Milano - Bovisaa cambiare volto: l'area attorno al nodo ferroviario diventerà un laboratorio urbano per la ... pista ciclabile e, aree di parcheggio per monopattini e biciclette ...Piazzale Marconi, la struttura esterna della nuova velostazione è ormai praticamente completata: ora si dovranno realizzare gli impianti e le strutture per la posa e il ritiro delle biciclette. L’asse ...