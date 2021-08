Vanessa Ferrari argento alle Olimpiadi, Bocelli le scrive (Di lunedì 2 agosto 2021) “Carissima Vanessa, abbiamo esultato per la tua medaglia. Io so quanto sacrificio, quanto lavoro, quanta passione, quanto cuore ci vogliono per arrivare a un risultato come questo e sono molto felice di aver fatto da contorno alla tua prova con una mia canzone. Ti invio un abbraccio e spero di incontrarti presto”. Così Andrea Bocelli in un messaggio inviato a Vanessa Ferrari, argento al corpo libero ai Giochi di Tokyo. Il cantante toscano è stato la colonna sonora dell’esercizio della ginnasta lombarda con il pezzo “Con te partirò”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 agosto 2021) “Carissima, abbiamo esultato per la tua medaglia. Io so quanto sacrificio, quanto lavoro, quanta passione, quanto cuore ci vogliono per arrivare a un risultato come questo e sono molto felice di aver fatto da contorno alla tua prova con una mia canzone. Ti invio un abbraccio e spero di incontrarti presto”. Così Andreain un messaggio inviato aal corpo libero ai Giochi di Tokyo. Il cantante toscano è stato la colonna sonora dell’esercizio della ginnasta lombarda con il pezzo “Con te partirò”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

ItaliaTeam_it : Come nelle favole. Vanessa Ferrari è sul podio olimpico! ??? #ItaliaTeam | #StuporMundi | #Tokyo2020 |… - Eurosport_IT : Sembrava un calvario, è diventato UN SOGNO...! ?? Vanessa Ferrari, nessuno meritava questa medaglia più di te ??????… - Coninews : Sul podio, felice, Vanessa Ferrari! ?? #ItaliaTeam @ferrarivany @Federginnastica #Tokyo2020 - niccotweex : RT @valfurla: Vanessa Ferrari, argento nel corpo libero, è nata in Bulgaria, la mamma si chiama Galia Nikolova. Ma nessuno le rompe le pall… - michela_juve : RT @valfurla: Vanessa Ferrari, argento nel corpo libero, è nata in Bulgaria, la mamma si chiama Galia Nikolova. Ma nessuno le rompe le pall… -