Turismo, luglio sotto le aspettative (Di lunedì 2 agosto 2021) ?L’estate 2021 non sarà ricordata come quella della ripresa post pandemia: continua, infatti, l’assenza dei turisti stranieri. Male soprattutto i flussi intercontinentali ma anche quelli europei. È quanto rileva l’Osservatorio ConfTurismo-Confcommercio. abr/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 agosto 2021) ?L’estate 2021 non sarà ricordata come quella della ripresa post pandemia: continua, infatti, l’assenza dei turisti stranieri. Male soprattutto i flussi intercontinentali ma anche quelli europei. È quanto rileva l’Osservatorio Conf-Confcommercio. abr/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Turismo, luglio sotto le aspettative - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Turismo, luglio sotto le aspettative - - DonatellaFarina : RT @ItalyinUAE: ?? Sono state aggiornate le misure che regolano l’ingresso in ???? da Paesi terzi applicabili dal 31 luglio 2021. ?Gli sposta… - ItalyinDubai : RT @ItalyinUAE: ?? Sono state aggiornate le misure che regolano l’ingresso in ???? da Paesi terzi applicabili dal 31 luglio 2021. ?Gli sposta… - salernonotizie : Turismo: record ingressi per Luglio 2021 alle Grotte di Pertosa e Auletta -