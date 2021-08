Torino, paura per l’incendio in un capannone in via Villafranca (Di lunedì 2 agosto 2021) paura a Torino per un incendio che è divampato questa mattina lunedì 2 agosto 2021, in via Villafranca a Torino. Torino, incendio in un capannone in via Villafranca A Torino un incendio ha interessato un capannone, che veniva utilizzato come deposito per la fornitura di materiali edili. Dal capannone si è alzata un’altra colonna di fumo. Per spegnere l’incendio sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco dal comando provinciale, dal distaccamento di Grugliasco Allamano e da San Maurizio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 agosto 2021)per un incendio che è divampato questa mattina lunedì 2 agosto 2021, in via, incendio in unin viaun incendio ha interessato un, che veniva utilizzato come deposito per la fornitura di materiali edili. Dalsi è alzata un’altra colonna di fumo. Per spegneresono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco dal comando provinciale, dal distaccamento di Grugliasco Allamano e da San Maurizio ...

