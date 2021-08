Tokyo 2020, scherma azzurra tra flop e risse: ecco quali sono le vere ragioni del tracollo (Di lunedì 2 agosto 2021) Per un'Italia che vince ce n'è una che perde. Non solo le medaglie ma anche la faccia. È quella della scherma, che chiude con zero ori sia nell'individuale sia nelle squadre, visto il ko del fioretto maschile ai quarti contro il Giappone (45-43). sono cinque le medaglie conquistate in pedana, una in più di Rio, ma l'assenza del metallo più prezioso rende la spedizione a Tokyo la peggiore degli ultimi 41 anni: a Mosca 1980, l'Italia raccolse solo un argento con la squadra di sciabola maschile, ma allora erano solo 8 le armi e nel femminile non erano previste spada e sciabola. Conta anche come si perde, e l'Italia della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Per un'Italia che vince ce n'è una che perde. Non solo le medaglie ma anche la faccia. È quella della, che chiude con zero ori sia nell'individuale sia nelle squadre, visto il ko del fioretto maschile ai quarti contro il Giappone (45-43).cinque le medaglie conquistate in pedana, una in più di Rio, ma l'assenza del metallo più prezioso rende la spedizione ala peggiore degli ultimi 41 anni: a Mosca 1980, l'Italia raccolse solo un argento con la squadra di sciabola maschile, ma allora erano solo 8 le armi e nel femminile non erano previste spada e sciabola. Conta anche come si perde, e l'Italia della ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, SALTO IN ALTO: TAMBERI D'ORO L'AZZURRO SALTA 2,37 M, ORO A PARI MERITO ANCHE… - e_cavagna : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs - Il Tempo… - sportmediaset : Tokyo 2020, #pallanuoto: l’Italia pareggia con l’Ungheria. #SportMediaset -