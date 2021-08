Tokyo 2020, Basket: programma, orari, calendario e tv di tutte le partite dell’Italia (Di lunedì 2 agosto 2021) Il calendario e gli orari delle partite dell’ItalBasket all’interno del torneo olimpico di Basket maschile. L’Italia inizierà il suo percorso olimpico domenica 25 luglio contro la Germania (vincente del Preolimpico di Spalato), per poi proseguire ogni tre giorni con Australia (quarta a Rio 2016) e Nigeria. I diritti tv delle Olimpiadi sono stati acquistati da Discovery, che ne darà copertura attraverso le piattaforme di Eurosport e Discovery+. La Rai ha una programmazione di 200 ore complessive, all’interno della quale sceglierà giornalmente gli eventi più importanti. Di seguito i ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Ile glidelledell’Italall’interno del torneo olimpico dimaschile. L’Italia inizierà il suo percorso olimpico domenica 25 luglio contro la Germania (vincente del Preolimpico di Spalato), per poi proseguire ogni tre giorni con Australia (quarta a Rio 2016) e Nigeria. I diritti tv delle Olimpiadi sono stati acquistati da Discovery, che ne darà copertura attraverso le piattaforme di Eurosport e Discovery+. La Rai ha unazione di 200 ore complessive, all’interno della quale sceglierà giornalmente gli eventi più importanti. Di seguito i ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Ori, podi e risultati live lunedì 2 agosto MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: ORI, PODI E TITOLI Il medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 entra nella sua ultima settimana, perché è lunedì 2 agosto: prosegue il meraviglioso duello tra Cina, Usa e Giappone per la ...

'Scusa Jacobs, c'è Draghi al telefono' ...dopo l'oro nei 100 metri quando arriva la telefonata del premier Marcell Jacobs è impegnato nelle interviste di rito dopo la conquista della medaglia d'oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. ...

Tokyo 2020, tutte le medaglie dell’Italia alle Olimpiadi La Stampa Argentina-Australia in tv: orario e diretta streaming basket, Tokyo 2020 Argentina e Australia scendono sul parquet della Saitama Super Arena in occasione del match valido per i quarti di finale del torneo di basket all'Olimpiade di Tokyo 2020 ...

Il giorno d’oro dello sport italiano alle Olimpiadi di Tokyo Facebook Shares Il giorno d’oro dello sport italiano alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha i volti di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. In 20 minuti, tra le 14.35 e le 14.55 italiane, i due azzurri scrivo ...

