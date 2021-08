Terra dei Fuochi, altra giovanissima vittima: morto 16enne di Sant’Antimo (Di lunedì 2 agosto 2021) La Terra dei Fuochi continua a mietere vittime e stavolta ha stroncato la vita ad un giovanissimo ragazzo di 16 anni originario di Sant’Antimo. Il ragazzo di 16 anni che ha perso la vita (Via Social)La Terra dei Fuochi ha spento la vita a Liberato Puca, ragazzo di 16 anni e giovane promessa del calcio. Infatti il ragazzo ha militato in diverse società del casertano. Purtroppo, però, il ragazzo ha perso la sua battaglia contro un tumore con cui lottava da oramai troppo tempo. POTREBBE INTERESSARTI >>> Ischia, disco bar chiusi: violate le norme anti Covid nei locali Inoltre il ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 2 agosto 2021) Ladeicontinua a mietere vittime e stavolta ha stroncato la vita ad un giovanissimo ragazzo di 16 anni originario di. Il ragazzo di 16 anni che ha perso la vita (Via Social)Ladeiha spento la vita a Liberato Puca, ragazzo di 16 anni e giovane promessa del calcio. Infatti il ragazzo ha militato in diverse società del casertano. Purtroppo, però, il ragazzo ha perso la sua battaglia contro un tumore con cui lottava da oramai troppo tempo. POTREBBE INTERESSARTI >>> Ischia, disco bar chiusi: violate le norme anti Covid nei locali Inoltre il ...

Advertising

emergenzavvf : #Incendi #Sardegna, senza pause l'attività dei #vigilidelfuoco nella provincia di #Oristano: operative 60 unità a t… - emergenzavvf : Senza sosta il lavoro dei #vigilidelfuoco a #Oristano per gli incendi boschivi: a Cuglieri e Santa Caterina operano… - laportoghese : @gianrollandi @repubblica Per fortuna sei anziano e non darai fastidio per troppo tempo.Te li dico da immigrata .Vo… - terry_amanim : @giorgialupica Bravissima. in Italia tutti, mi riferisco ai volti noti, se ne fregano se la nostra terra brucia!!… - alzheimer_dr : RT @wikigreg: La linea di confine tra 'seguo il calcio' e 'per la prima volta nella mia vita vedo questa gente che insegue un pallone' sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Terra dei Ferrari 812 GTS N - Largo: ecco una delle drop - top più veloci al mondo Le fasce Novitec N - Largo anteriore e posteriore si adattano con precisione alla forma dei ... La società di tuning è riuscita ad abbassare l'altezza da terra della Ferrari 812 GTS N - Largo di circa ...

INCENDI ABRUZZO, FIAMME NEL TERAMANO: SITUAZIONE PIU' GRAVE AD ALTAVILLA ... mentre a Fontanelle di Atri la gente si è riversata in strada, un mezzo dei vigili del fuoco è stato avvolto dal rogo e gli agricoltori che scavano solchi nella terra per proteggere le case. A ...

Terra dei Fuochi: "rifiuti tour" e denunce inascoltate / Foto Avvenire Parte d’Italia invasa dalle fiamme Ancora una giornata di forte impegno per gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento ...

Il 2 agosto del 1960 moriva mons. Francesco Orlando, il Vescovo del popolo Don Francesco Orlando nacque a Torre Annunziata il 21 febbraio 1895. Fin da giovane intraprese gli studi a Napoli, culminati con l’ingresso in seminario. Laureato in Sacra teologia ...

Le fasce Novitec N - Largo anteriore e posteriore si adattano con precisione alla forma... La società di tuning è riuscita ad abbassare l'altezza dadella Ferrari 812 GTS N - Largo di circa ...... mentre a Fontanelle di Atri la gente si è riversata in strada, un mezzovigili del fuoco è stato avvolto dal rogo e gli agricoltori che scavano solchi nellaper proteggere le case. A ...Ancora una giornata di forte impegno per gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento ...Don Francesco Orlando nacque a Torre Annunziata il 21 febbraio 1895. Fin da giovane intraprese gli studi a Napoli, culminati con l’ingresso in seminario. Laureato in Sacra teologia ...