Temptation Island | la dedica di Manuela | “Non l’ha mai fatto nessuno”

(Di lunedì 2 agosto 2021)con un post emozionantebelle parole a Luciano e ringrazia molte altre personee Luciano con Bisciglia (foto Instagram)La loro storia è stata circondata da voci non proprio carine. La settimana scorsa l’argomento che ha caratterizzato la storia nata atrae Luciano è che fosse tutto una recita e che addirittura lui venisse pagato per far finta di stare con lei. I due hanno anche risposto, ironizzando su ciò, con lei che ...

Sono trascorsi pochi giorni da quando su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata die i protagonisti di questa edizione continuano a trovarsi al centro dell'attenzione mediatica. Tra le coppie protagoniste di quest'ultima edizione del reality show vi troviamo quella ...Le parole di Manuela per il nuovo fidanzato (ex tentatore). La storia tra Stefano Sirena e Manuela Carriero è finita con il falò di confronto a. Lui però sta continuando a lanciare accuse alla sua ex, che intanto si sta vivendo una nuova relazione con il tentatore Luciano Punzo . E proprio per Luciano Manuela ha scritto una ...Temptation Island, Manuela con un post emozionante dedica belle parole a Luciano e ringrazia molte altre persone ...La conduttrice Simona Ventura ha rilasciato qualche dichiarazione su due colleghe. Facendo capire di non essere in ottimi rapporti.