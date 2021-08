Sonia Bruganelli zittisce gli haters

(Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo essere stata attaccata per quella che al pubblico è sembrata un’ostentazione di ricchezza,ha deciso di difendersi dalle critiche sull’aereo privato, spiegando come la scelta del particolare mezzo di trasporto sia stata dettata anche dalle esigenze della figlia Silvia. Qualche tempo faaveva sollevato un grande polverone a causa di un video in cui riprendeva Gabriele Parpiglia sul suo aereo privato, “prendendolo in Articolo completo: dal blog SoloDonna

Al timone Alfonso Signorini insieme alle sue due nuove opinioniste ,e Adriana Volpe . Le ultime indiscrezioni sulla durata del Gf Vip 6 Manca poco alla nuova edizione del Grande ...In più occasioniè stata presa di mira dalle critiche social per l'uso, e secondo qualcuno l'ostentazione, di voli privati per andare in vacanza. Ora la 47enne, moglie di Paolo Bonolis , ha voluto ...Sonia Bruganelli ha voluto sottolineare come la scelta di usare un aereo privato per andare in vacanza sia un modo per rendere più facile la vita di sua figlia Silvia, che ha problemi motori dalla nas ...Una immagine forte, da mamma che non accetta lezioni da leoni da tastiera. Sonia Bruganelli spegne così le polemiche sull'aereo privato ...