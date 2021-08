Serpente in campo: sospesa Akhmat Grozny - Sochi (Di lunedì 2 agosto 2021) Grozny (Cecenia) - La seconda giornata del campionato russo di serie A ha avuto un protagonista tanto inaspettato quanto "sinuoso": un Serpente ha infatti rubato la scena durante la sfida di Grozny ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 agosto 2021)(Cecenia) - La seconda giornata del campionato russo di serie A ha avuto un protagonista tanto inaspettato quanto "sinuoso": unha infatti rubato la scena durante la sfida di...

forzagranata1 : ?? #CALCIO Serpente in campo: sospesa Akhmat Grozny-Sochi Per alcuni minuti il rettile ha gettato scompiglio sul re… - sportli26181512 : Serpente in campo: sospesa Akhmat Grozny-Sochi: Per alcuni minuti il rettile ha gettato scompiglio sul rettangolo d… - AleBaroAB : La 2a giornata del campionato russo #RPL è stata caratterizzata da... blackout al Central di Ekaterinburg, e poco f… - alexfrosio : Che vuoi che sia un serpente che fa invasione di campo... -

