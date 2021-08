Semifinale 200m femminile – Nulla da fare per Kaddari e Hooper (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo aver entusiasmato nelle batterie di qualificazione della mattina di Tokyo, Dalia Kaddari e Gloria Hooper non riescono a centrare l’accesso alla finale. Le due velociste azzurre hanno affrontato due batterie di Semifinale non facili e non si contenderanno la medaglia nella finale di domani. Come sono andate le prove di Dalia Kaddari e Gloria Hooper? Nella batteria numero 2, Gloria Hooper ha chiuso i 200 metri con il tempo di 23.28. La gara è stata dominata dalla giamaicana Elaine Thompson-Herah, fresca di oro nei 100 metri, che è entrata in finale con il tempo di 21.66. Al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo aver entusiasmato nelle batterie di qualificazione della mattina di Tokyo, Daliae Glorianon riescono a centrare l’accesso alla finale. Le due velociste azzurre hanno affrontato due batterie dinon facili e non si contenderanno la medaglia nella finale di domani. Come sono andate le prove di Daliae Gloria? Nella batteria numero 2, Gloriaha chiuso i 200 metri con il tempo di 23.28. La gara è stata dominata dalla giamaicana Elaine Thompson-Herah, fresca di oro nei 100 metri, che è entrata in finale con il tempo di 21.66. Al ...

