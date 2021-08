Rdc, l’ultimo baluardo. Conte: “Nessuno lo metta in discussione” (Di lunedì 2 agosto 2021) "Sulla giustizia ci siamo fatti trovare forse un po’ impreparati, perché eravamo in piena transizione e non siamo riusciti a esprimere chiarezza di posizioni. Sul Reddito di cittadinanza non ripeteremo lo stesso errore, perché non permetterò nemmeno che si arrivi a metterlo in discussione. Il Reddito di cittadinanza non si discute, Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 2 agosto 2021) "Sulla giustizia ci siamo fatti trovare forse un po’ impreparati, perché eravamo in piena transizione e non siamo riusciti a esprimere chiarezza di posizioni. Sul Reddito di cittadinanza non ripeteremo lo stesso errore, perché non permetterò nemmeno che si arrivi a metterlo in. Il Reddito di cittadinanza non si discute, Segui su affaritaliani.it

Advertising

direct_congo : RT @ritornoalfutur2: Pil L'ultimo bimestre per l'Italia conta un +2.7% Le previsioni per quest'anno sono addirittura intorno al 5%. Una so… - ritornoalfutur2 : Pil L'ultimo bimestre per l'Italia conta un +2.7% Le previsioni per quest'anno sono addirittura intorno al 5%. Una… - sabrinatehilim : @Ste_Mazzu È ovvio, ha sul piatto sicuramente interessi vari e ben remunerati, non ultimo quello di interferire nel… - sciltian : @lucatelese Poi, Ciccio di Nonna Papera, l'ultimo che può parlare sei semmai tu. Renzi rappresenta una parte del c… - leob1one : @valentina_mulas @matteorenzi Il RDC é stato il capriccio dei 5stelle che volevano un basic income per tutti ma dov… -

Ultime Notizie dalla rete : Rdc l’ultimo Reddito di cittadinanza a 1,5 milioni di famiglie: il record di gennaio Corriere della Sera