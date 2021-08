Randazzo 8° nel lungo, Hooper e Kaddari in semifinale nei 200 (Di lunedì 2 agosto 2021) La mattina dopo porta altre buone notizie all'atletica azzurra: Filippo Randazzo è ottavo (quarto europeo) nella finale a dodici del lungo. Il finanziere siciliano apre con un nullo, ma al secondo ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 2 agosto 2021) La mattina dopo porta altre buone notizie all'atletica azzurra: Filippoè ottavo (quarto europeo) nella finale a dodici del. Il finanziere siciliano apre con un nullo, ma al secondo ...

Advertising

Eurosport_IT : Sabbattini ? Kaddari ? Hooper ? Semifinali raggiunte per le tre azzurre nei 1500 e 200 metri, bravissime! ????????… - Florian_Vienna : RT @atleticaitalia: #atletica un salto in finale ?? ???? tutti a tifare per Filippo Randazzo, qualificato con 8,10 nel lungo a #Tokyo2020 ??… - Florian_Vienna : RT @atleticaitalia: #atletica che serata azzurra a #Tokyo2020 ?? ???? Marcell Jacobs al #record italiano dei 100 metri (9.94), in semifinal… - Florian_Vienna : RT @atleticaitalia: #atletica RANDAZZO IN FINALE! ?? ???? a #Tokyo2020 nel lungo Filippo Randazzo si qualifica per la finale olimpica ?? 8,10… - Gazzetta_it : Atletica: Randazzo 8° nel lungo, Hooper e Kaddari in semifinale nei 200 #Tokyo2020 -