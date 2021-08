Pepco in Europa e in Italia

Leggi su udine20

(Di lunedì 2 agosto 2021) È arrivata anche inla catena, specializzata in abbigliamento e oggettistica low cost. Circa 20 punti vendita sono sparsi per ora sul territorio nostrano e il loro numero mira a incrementarsi. In poco tempoha sbaragliato la concorrenza sul fronte della vendita di vestiti e casalinghi low cost,grazie all’incredibile qualità dei prodotti messi in vendita negli store della catena pur mantenendo i prezzi bassi.è una rete di negozi al dettaglio il cui obiettivo è stato quello di specializzarsi nella vendita di vestiario per bambini, di abbigliamento e accessori uomo-donna, di articoli per la casa e ...