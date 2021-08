Nandez più forte di qualsiasi trattativa: l’Inter è una missione (Di martedì 3 agosto 2021) Nahitan Nandez vuole l’Inter, è la sua missione. La giornata appena conclusa doveva essere quella di un incontro tra Inter e Cagliari, poi cancellato a sorpresa, pur avendo mantenuto i club i contatti. Tutto questo perché il Cagliari conosce le condizioni dell’Inter e viceversa, si tratta soltanto di avere quel minimo di pazienza necessaria per andare a dama. Il Cagliari ritiene che Nainggolan sia indispensabile, a maggior ragione dopo il grave infortunio a Rog. l’Inter in questi giorni ha mollato tutte le altre piste, Nandez e basta. L’uruguaiano ha la testa dura come tutti i ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 3 agosto 2021) Nahitanvuole, è la sua. La giornata appena conclusa doveva essere quella di un incontro tra Inter e Cagliari, poi cancellato a sorpresa, pur avendo mantenuto i club i contatti. Tutto questo perché il Cagliari conosce le condizioni dele viceversa, si tratta soltanto di avere quel minimo di pazienza necessaria per andare a dama. Il Cagliari ritiene che Nainggolan sia indispensabile, a maggior ragione dopo il grave infortunio a Rog.in questi giorni ha mollato tutte le altre piste,e basta. L’uruguaiano ha la testa dura come tutti i ...

