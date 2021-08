Migranti, Salvini contro Lamorgese: 'Non sa fare il suo lavoro'. E minaccia: 'Sostenere un governo che accetta gli sbarchi è un problema' (Di lunedì 2 agosto 2021) E si lancia in un paragone ardito: 'Leggo che l'Ue vuol aiutare la Lituania a costruire un muro per impedire lo sconfinamento di Migranti dalla Bielorussia. Ecco, chiediamo che la stessa attenzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) E si lancia in un paragone ardito: 'Leggo che l'Ue vuol aiutare la Lituania a costruire un muro per impedire lo sconfinamento didalla Bielorussia. Ecco, chiediamo che la stessa attenzione ...

Advertising

Gabriele885 : RT @ilgiornale: I continui sbarchi di #migranti hanno reso la situazione di #Lampedusa disperata. #Salvini critica duramente l'operato del… - ZenatiDavide : Migranti, Salvini contro Lamorgese: “Non sa fare il suo lavoro”. E minaccia: “Sostenere un governo che accetta gli… - FrancoZerlenga : fascista Salvini manifesta il suo ripugnante razzismo il suo non accettare i diritti umani .Per noi italiani il f… - ACasperia : RT @claudio_2022: Dopo i barconi le navi Ong, da Salvini altro siluro alla Lamorgese: 'Se dovesse arrivare l'ennesimo carico di clandestin… - sciantokescia : RT @claudio_2022: Dopo i barconi le navi Ong, da Salvini altro siluro alla Lamorgese: 'Se non sa fare il suo lavoro...' Porca miseria, ogn… -