Manu Chao ambasciatore del No Borders Music Festival (Di lunedì 2 agosto 2021) “Mi piace molto vivere in Friuli. Viva tu, viva tu Tarvisio. Grazie sempre Tarvisio” con queste parole Manu Chao, saluta con grande gioia ed enorme affetto il pubblico che ha raggiunto i Laghi di Fusine, per l’atteso ritorno del cantastorie cittadino del mondo, diventato un vero e proprio ambasciatore nel mondo del No Borders Music Festival, la straordinaria e storica rassegna senza confini del quale condivide e promuove i medesimi valori e obiettivi, culturali e ambientali. Per questa attesissima occasione Manu Chao è salito sul palco in trio, ... Leggi su udine20 (Di lunedì 2 agosto 2021) “Mi piace molto vivere in Friuli. Viva tu, viva tu Tarvisio. Grazie sempre Tarvisio” con queste parole, saluta con grande gioia ed enorme affetto il pubblico che ha raggiunto i Laghi di Fusine, per l’atteso ritorno del cantastorie cittadino del mondo, diventato un vero e proprionel mondo del No, la straordinaria e storica rassegna senza confini del quale condivide e promuove i medesimi valori e obiettivi, culturali e ambientali. Per questa attesissima occasioneè salito sul palco in trio, ...

Advertising

Umbria24 : Le immagini - RosyMerola : #SCV21 #SuoniControvento, grande attesa in quota per #ManuChao a #PiandiSpilli e #KetyFusco all’Eremo di Serrasanta - SinergicaMentis : #SCV21 Suoni Controvento, grande attesa in quota per Manu Chao a Pian di Spilli e Kety Fusco all’Eremo di Serrasa... - VivereGubbio : Suoni Controvento, grande attesa in quota per Manu Chao a Pian di Spilli e Kety Fusco all'Eremo di Serrasanta… - wordsandmore1 : ? Il 2 agosto 2021 al Parco della Musica di Padova appuntamento con El Chapulin Solo, nuovo appuntamento italiano p… -