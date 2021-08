LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: c’è Sibilio in finale, debutta l’atteso Eseosa Desalu (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il borsino e le speranze di medaglia di martedì 3 agosto – Il riepilogo delle gare del 2 agosto Buongiorno o buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dell’Atletica leggera nei Giochi Olimpici di Tokyo. Ben 13 italiani impegnati oggi nelle competizioni della disciplina regina delle Olimpiadi. Si comincerà domani mattina alle 2.00: Tobia Bocchi, Andrea Dallavalle ed Emanuel Ihemeje si disimpegneranno nelle qualificazioni del salto triplo. Intorno alle 4.40 andranno in scena due batterie ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl borsino e le speranze di medaglia di martedì 3 agosto – Il riepilogo delle gare del 2 agosto Buongiorno o buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alladella quinta giornata di gare dell’leggera nei Giochi Olimpici di. Ben 13 italiani impegnati oggi nelle competizioni della disciplina regina delle. Si comincerà domani mattina alle 2.00: Tobia Bocchi, Andrea Dallavalle ed Emanuel Ihemeje si disimpegneranno nelle qualificazioni del salto triplo. Intorno alle 4.40 andranno in scena due batterie ...

