L’incredibile traversata del funambolo Andrea Loreni

(Di lunedì 2 agosto 2021) Spettacolaredisopra la diga di Ceresole Reale nel Parco nazionale del Gran Paradiso. Ilha portato a compimento la più lungadella sua carriera, camminando in equilibrio su un cavo lungo oltre 300 metri e posto a 20 metri di altezza. La diga di Ceresole Reale compie 90 anni e Fondazione Cirko Vertigo li ha festeggiati il 1 agosto per Iren, una delle principali multitutility italiane, con una giornata di esibizioni mozzafiato, in una cornice naturale unica, nel pieno rispetto dell'ambiente circostante.La direzione artistica dell'evento è a cura di Paolo ...