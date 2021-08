Laurel Hubbard fuori da Tokyo 2020: la prima atleta trans è un fiasco olimpico (Di lunedì 2 agosto 2021) Tokyo, 2 ago – Laurel Hubbard, che doveva fare la storia in quanto prima atleta trans ai Giochi olimpici, e nonostante sia nata biologicamente uomo, si è rivelata un fiasco clamoroso lasciando (per fortuna) spazio alle donne del sollevamento pesi. Laurel Hubbard, tre tentativi falliti Sono ben tre i tentativi falliti nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 quelli di Laurel Hubbard, prima atleta dichiaratamente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 2 agosto 2021), 2 ago –, che doveva fare la storia in quantoai Giochi olimpici, e nonostante sia nata biologicamente uomo, si è rivelata unclamoroso lasciando (per fortuna) spazio alle donne del sollevamento pesi., tre tentativi falliti Sono ben tre i tentativi falliti nel sollevamento pesi alle Olimpiadi diquelli didichiaratamente ...

