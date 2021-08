Juventus, Chiellini rientra a Torino: il capitano raggiunge la Continassa (Di lunedì 2 agosto 2021) Giorgio Chiellini è rientrato a Torino. Terminate le vacanze dopo il successo con l’Italia agli Europei, il difensore bianconero Giorgio Chiellini, rientra a Torino per definire la sua situazione contrattuale – malgrado sul suo... Leggi su mediagol (Di lunedì 2 agosto 2021) Giorgioto a. Terminate le vacanze dopo il successo con l’Italia agli Europei, il difensore bianconero Giorgioper definire la sua situazione contrattuale – malgrado sul suo...

Advertising

romeoagresti : #Juventus: terminato l’incontro tra #Chiellini e la dirigenza per il rinnovo di contratto 3??????@GoalItalia - DiMarzio : #Juventus | Il ritorno di #Chiellini: rinnovo e #Scirea nel mirino - GoalItalia : ©? #Chiellini capitano, #Dybala vicecapitano. E #Bonucci? #Allegri spiega a modo suo la gerarchia in casa #Juventus… - salvorocky1983 : RT @romeoagresti: #Juventus: terminato l’incontro tra #Chiellini e la dirigenza per il rinnovo di contratto 3??????@GoalItalia https://t.co… - Pasky973 : A breve sapremo di più sul nuovo contratto di #Chiellini. Ingaggio dimezzato e 1 anno più opzione per il secondo pe… -