Juve, un prestito per cambiare il centrocampo di Allegri (Di lunedì 2 agosto 2021) Per la Juventus sarà una sessione di calciomercato molto particolare. Un prestito potrebbe cambiare il volto del centrocampo di Allegri. La Juventus è in fase di costruzione, con una nuova fase della sua storia targata Massimiliano Allegri. Una nuova fase che, però, strizza l’occhio al passato, visto che l’allenatore toscano torna a Torino dopo due Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 2 agosto 2021) Per lantus sarà una sessione di calciomercato molto particolare. Unpotrebbeil volto deldi. Lantus è in fase di costruzione, con una nuova fase della sua storia targata Massimiliano. Una nuova fase che, però, strizza l’occhio al passato, visto che l’allenatore toscano torna a Torino dopo due Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

_Morik92_ : Se quanto scritto da Di Marzio corrispondesse al vero, sarei molto critico nei confronti della #Juve per l'apertura… - GoalItalia : L'Atalanta spinge per avere Merih Demiral ?????? C'è l'assist della Juventus: si può in prestito con diritto di risc… - forumJuventus : ??? Di Marzio: 'Demiral verso l'Atalanta' ?? La Juve apre al prestito oneroso con diritto di riscatto ??… - morenoAlmare : RT @_Morik92_: Se quanto scritto da Di Marzio corrispondesse al vero, sarei molto critico nei confronti della #Juve per l'apertura di un pr… - Emanuel15818702 : RT @_Morik92_: Se quanto scritto da Di Marzio corrispondesse al vero, sarei molto critico nei confronti della #Juve per l'apertura di un pr… -