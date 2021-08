Jacobs e l’auto in pista | l’allenamento durissimo dell’azzurro dietro la medaglia d’oro – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 2 agosto 2021) Con la gara di ieri che gli ha permesso di conquistare lanei 100 metri, Marcellentra nell’olimpo dei campioni dei Giochi di Tokyo 2020 e della spedizione azzurra in Giappone.il successo dello sprinter ci sono anni di preparazione e sacrifici sia fisici che mentale, come dichiarato nel post gara dove ha raccontato l’importanza di lavorare con una mental coach. Dopo la vittoria è iniziato a circolare undi un esercizio speciale con cui il velocista ha preparato la gara per l’impegno giapponese. Nelle immagini si vedeinseguire una vettura ...