Immissioni in ruolo, le risposte alle domande più frequenti: QUESTION TIME con Pascarella (Flc Cgil) (Di lunedì 2 agosto 2021) alle ore 16 ci sarà Manuela Pascarella, responsabile reclutamento Flc Cgil a rispondere alle domande più frequenti sul tema assunzioni docenti per un nuovo appuntamento con QUESTION TIME. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 2 agosto 2021)ore 16 ci sarà Manuela, responsabile reclutamento Flca risponderepiùsul tema assunzioni docenti per un nuovo appuntamento con. L'articolo .

Advertising

infoitinterno : Immissioni in ruolo docenti: presa di servizio, anno di prova e formazione. TUTTE LE INFO - domasibarita : Prof in Calabria: da oggi le domande per le immissioni in ruolo - ProDocente : Immissioni in ruolo docenti: presa di servizio, anno di prova e formazione. TUTTE LE INFO - orizzontescuola : Immissioni in ruolo docenti: presa di servizio, anno di prova e formazione. TUTTE LE INFO - UilScuolBrescia : GPS: immissioni in ruolo e supplenze a.s. 2021/2022 -